Mardin’de İki Kız Kardeş Ölü Bulundu

ARTUKLU’DA İKİ FARKLI ÖLÜM VAKASI

Mardin’in Artuklu ilçesinde iki kız kardeşin evlerinde ölü bulunmasının ardından akşam saatlerinde ayrı bir mahallede yaşayan 60 yaşındaki Cemile Arslanhan da evinde hayatını kaybetti. İki olayın birbirleriyle bağlantılı olup olmadığı ise araştırılıyor.

İLK OLAYIN DETAYLARI

Merkez Artuklu ilçesi Saraçoğlu Mahallesi Yeniyol Caddesi’nde ikamet eden 60 yaşındaki Leyla Işıktaş ve 65 yaşındaki ablası Muatter Işıktaş öğleden sonra evlerinde cansız olarak bulundu. Olay esnasında başlatılan soruşturma devam ederken, benzer bir durum akşam saatlerinde Yalım Mahallesi’nde de yaşandı.

CEMİLE ARSLANHAN’IN ÖLÜMÜ

Cemile Arslanhan’dan haber alamayan yakınları eve giderek durumu kontrol etti. Arslanhan’ı hareketsiz halde bulan yakınları, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları incelemeler sonucunda Arslanhan’ın hayatta olmadığını tespit etti. Arslanhan’ın cenazesi otopsi yapmak üzere Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. İki ölüm vakasının bağlantılı olup olmadığı konusunda çalışmalar devam ediyor.