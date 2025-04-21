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Mardin’de İki Mayın İmha Edildi

İKİ MAYIN İMHA EDİLDİ

Mardin’de, bomba imha uzmanları tarafından iki mayın etkisiz hale getirildi. Alınan bilgiler doğrultusunda, Nusaybin ilçesi 8 Mart Mahallesi’nde bir vatandaş iki adet mayın buldu. İhbar üzerine, olay yerine polis ve bomba imha uzmanları gönderildi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Bölgedeki güvenlik önlemleri alındıktan sonra, güvenlik güçleri tarafından mayınlar kontrollü bir şekilde art arda patlatıldı. Patlamaların ardından ekipler, alanın detaylı bir incelemesini gerçekleştirdi. Mayınların imha anları ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.

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