Mardin’de İki Mayın İmha Edildi

İKİ MAYININ İMHA ANI CEP TELEFONLARINA YANSIDI

Mardin’de, iki mayının bomba imha uzmanları tarafından dikkatli bir şekilde patlatılması anları, cep telefonlarıyla kaydedildi. Alınan bilgilere göre, Nusaybin ilçesindeki 8 Mart Mahallesi’nde vatandaşın dikkati sayesinde iki mayın tespit edildi.

OLAY YERİNE GÜVENLİK GÜÇLERİ SEVK EDİLDİ

İhbarın ardından, olay yerine hemen polis ve bomba imha uzmanları yönlendirildi. Patlamalardan önce, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı ve dikkatlice hazırlık yapıldı. Güvenlik güçleri, art arda iki kontrollü patlama gerçekleştirdi. Patlamaların bitiminin ardından ekipler bölgede detaylı inceleme yaparak çalışmalarını sürdürdü.

VATANDAŞLARDAN KAYIT ANLARI

Kontrollü imha işlemi sırasında, çevredeki vatandaşların cep telefonlarıyla çektiği görüntüler, olayın heyecanını ve ciddiyetini yansıttı.