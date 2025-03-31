Mardin’de İki Park Halindeki Tır Yandı

YANGININ SEBEBİ BELİRSİZ KALDI

Mardin’in Nusaybin ilçesinde park halindeki iki tırda meydana gelen yangın kontrol altına alındı. Alınan bilgilere göre, Fırat Mahallesi’nde plakaları tespit edilemeyen iki tırın dorsesi bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Yangının büyümesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu bildirerek yardım istedi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde müdahalede bulunarak yangını söndürdü. Yangın sonucunda her iki tırda da büyük çapta hasar oluştu.