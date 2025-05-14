Mardin’de İlk Buğday Hasadı Yapıldı

BUĞDAY HASADI 14 MAYIS’TA GERÇEKLEŞTİ

Mardin’de buğdayın ilk hasadı, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nde Kızıltepe Ovası’nda gerçekleştirildi. Toplamda 100 dönüm araziden elde edilen ilk mahsul, 6 ton verim sağladı. Buğdayın kilogram fiyatı 17 lira olarak belirlendi. Mardin, Türkiye’nin hububat ve bakliyat gereksiniminin büyük bir kısmını karşılayan 3 milyon dönümlük verimli araziye sahip. Sezonun bu ilk buğday hasadı Kızıltepe Ovası’nda yapıldı ve elde edilen buğdaylar, kamyonlarla yüklenerek Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezi’ne yönlendirildi. Burada ürünler tüccarlara satılarak Türkiye’nin dört bir yanına gönderiliyor.

ÇİFTÇİLER HUZURUNU BULDU

İlk hasadı gerçekleştirilen buğday, Konuk Mahallesi’nde yaşayan çiftçi Mehmet Can Atasever tarafından yetiştirildi. Bu yeni mahsul buğday, tüccar Musa İliş tarafından satın alındı. Hububat Ticaret Merkezi Başkanı Mehmet Şerif Öter, “100 dönümde yaklaşık 6 ton verim elde ettik” diyerek, geçen hafta sezonun ilk arpa hasadının yapıldığını hatırlatıyor. Öter, “Şimdi de ilk buğday hasadı Mardin’in Derik ilçesine bağlı Konuk köyünde yapıldı. Bu köyümüz Kızıltepe’ye yakın. Bu sene Mardin bölgesinde son 30-40 yılın en az yağmuru yağdı. Ciddi bir kuraklık yaşadık, bu da verime yansıdı” şeklinde açıklamalarda bulunuyor.

KURAKLIĞIN ETKİLERİ DÜŞÜK VERİM GETİRDİ

Geçmiş yıllara bakıldığında, kuru alanlardan alınan verimin çok düşük olduğunu ifade eden Öter, geçen yıl aynı araziden 40 ton verim elde edilirken, bu sene sadece 6 ton verim sağlandığını belirtiyor. Ancak Kızıltepe Ovası’ndaki arazilerin yüzde 80’inin sulamada olduğunu vurgulayan Öter, “Geriye kalan yüzde 20’si kuru. Sulu alanlardan umutluyuz. Bugün 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’ydü. Bu özel günde çiftçimize 17 bin lira yazdı. Genç zahirecimiz Musa İliş kardeşimizi tebrik ediyoruz. Sezonumuzun çiftçilerimize, esnafımıza, bölgemize ve ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyoruz. Ardından bereket gelsin inşallah” diyerek sözlerini tamamlıyor.