Mardin’de Kaçak Yapılar Yıkılıyor

KAÇAK YAPILARIN YIKIMINA BAŞLANDI

Mardin’in Midyat ilçesinde izinsiz ve ruhsatsız yapılar için yıkım süreci başladı. Midyat Belediyesi, Ulucami Mahallesi’nde tespit edilen kaçak yapıların yıkımına geçildiğini duyurdu. Açıklamada ilçe genelindeki izinsiz yapıların yıkımına yönelik çalışmaların başlatıldığı ifade edildi.

KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI HEDEFİ

Yıkım faaliyetlerinde, şehir planlamasına uyum ve kültürel mirasın korunması öncelikli amaç olarak belirlendi. Açıklamada yer alan ifadelere göre, özellikle tarihi mahallelerdeki yapı bütünlüğünün bozulmasının önüne geçmek için bu yıkım çalışmaları hayata geçiriliyor. Belediye, kent estetiğini bozan kaçak yapıların ortadan kaldırılması için kararlılıkla mücadelelerine devam edeceklerini belirtti.

TARİHİ DOKUNUN KORUNMASI İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Midyat Belediyesi, “Ecdadımızdan kalan mirasa sahip çıkıyor, şehrimizin tarihi ve kültürel dokusunu titizlikle koruyoruz.” ifadeleriyle, kentimizin sağlıklı, yaşanabilir ve kimliğine uygun bir yapıya kavuşması yönünde çalışmalara aralıksız devam edeceğini vurguladı.