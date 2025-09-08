Haberler

Mardin’de Kavga: 4 Yaralı Var

Olayın Gelişimi

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında bir tartışma yaşandı ve bu durum kısa sürede kavgaya dönüştü. Olay, Koçhisar Mahallesi’nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, tekmeli ve yumruklu bir kavgaya yol açtı.

Yaralıların Durumu

Kavga sırasında 4 kişi yaralandı. Olayın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Yaralılar, olay yerinde ilk yardım müdahalesi yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Güvenlik Önlemleri ve İnceleme

Polis ekipleri, mahallede güvenlik önlemlerini artırdı ve olayla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldı. Olayın nedenine ilişkin araştırmalar devam ediyor.

