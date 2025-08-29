Mardin’de Kavga Sonucu Üç Yaralı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ZAMAN

Mardin’in Nusaybin ilçesinde meydana gelen bir olayda, iki grup arasında silah ve bıçakların kullanıldığı kargaşada 3 kişi yaralandı. Olay, akşam saatlerinde Nusaybin Mor Yakup Mahallesi Marşal Fevzi Çakmak Sokak’ta gerçekleşti. Öncelikle iki grup arasında bir tartışma başladı ve bu tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

YARALILAR VE MÜDAHALE

Kavga sırasında E.A. (20), G.D. (28) ve M.M.D. (35) yaralandı. Olayın ardından sağlık ekipleri ve polis, hızlı bir şekilde ihbar üzerine olay yerine yönlendirildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ VE SORUŞTURMA

Polis ekipleri, olayın gerçekleştiği bölgede güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatıldı ve taraflar hakkında inceleme yapılıyor. Bu tür olayların güvenlik açısından önemi, toplumda huzurun sağlanmasında belirleyici olmaktadır.