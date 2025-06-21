MARDİN’DE Kaymakam Özdemir, Nayıfoğlu’na teşekkür etti

MİDYAT KAYMAKAMINDAN TEŞEKKÜR BELGESİ

Mardin’in Midyat ilçesinde Kaymakam Ömer Faruk Özdemir, ilçedeki çalışmaları dolayısıyla muhabir Mehmet Halis Nayıfoğlu’na teşekkür belgesi verdi. Midyat Kaymakamı Özdemir, muhabir Nayıfoğlu’na, görev süresi boyunca kamuoyunun doğru ve tarafsız bilgilendirilmesine sağladığı katkılardan ötürü teşekkür belgesi takdim etti. Tören, kaymakamlık makamında gerçekleşti.

KAMU-VAATANDAŞ ARASINDAKİ KÖPRÜ

Kaymakam Özdemir, törende yaptığı konuşmada Nayıfoğlu’na başarılar dileyerek, “Basın, kamu ile vatandaş arasında köprü vazifesi görmektedir ve bu bağlamda gazeteciler büyük bir sorumluluk taşımaktadır. Sayın Nayıfoğlu, yıllardır sürdürdüğü meslek hayatında gösterdiği özveri ve dürüst habercilik anlayışıyla halkın güvenini kazanmış önemli bir gazetecidir.” dedi. Ayrıca, toplumsal sorunlara duyarlılığının ve kamuoyunu doğru bilgilendirme çabasının takdir edilecek bir durum olduğunu ekledi.

BASININ ÖNEMİ VE GÖREVİ

Gazeteci Nayıfoğlu da kaymakama teşekkür ederek, “Basın, sadece haber vermekle kalmaz; toplumun sesi, vicdanı ve hafızasıdır. Doğru, tarafsız ve ilkeli habercilik, demokrasinin temel taşlarından biridir.” şeklinde konuştu. Midyat’ta görev yapan bir basın mensubu olarak, ilçenin kültürel, sosyal ve idari gelişimini halkına ulaştırmak için çaba gösterdiğini belirtti. Nayıfoğlu, kaymakamın kendisine gösterdiği yakın ilgi ve destekten ötürü teşekkür ederken, yeni görev yerinde başarılarının devamını diledi. Tören, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.