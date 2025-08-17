Mardin’de Kaza, 1 Ölü, 6 Yaralı

KAZA DETAYLARI

Mardin’de meydana gelen bir trafik kazasında, Ali Furkan Bozkurt (25) yaşamını yitirdi, 2’si ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı. Kaza, öğleden sonra Ömerli-Midyat kara yolunun 5’inci kilometresinde, yol yapım çalışmasının olduğu alanda gerçekleşti. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği plakası belirlenemeyen otomobil, şarampole düştü.

KAZA YERİNE SEVK EDİLEN EKİPLER

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla, kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi gönderildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde aracın içindeki Ali Furkan Bozkurt’un hayatını kaybettiği belirlendi. Ayrıca kazada yaralanan 6 kişi de ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların arasında yer alan 2’sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

CENAZE İŞLEMLERİ VE SORUŞTURMA

Ali Furkan Bozkurt’un cenazesi, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Kazaya yönelik olarak resmi bir soruşturma başlatıldı.