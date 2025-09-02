Haberler

Mardin’de Kaza Sonucu 7 Yaralı

MARDİN’DE KAZA HABERİ

Mardin’de meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç, otomobil ve beton mikseri çarpıştı. Bu kazada, 2’si ağır olmak üzere toplamda 7 kişi yaralandı. Olay hakkında edinilen bilgilere göre, kaza Kızıltepe ilçesi Fırat Mahallesi’nde gerçekleşti.

YARALILARA MÜDAHALE EDİLDİ

Kaza sonrası ihbar üzerine, bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Zincirleme kaza sonucunda yaralanan 2’si ağır 7 kişi, çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili gerekli inceleme başlatıldı.

