Mardin’de Kazaya İlişkin Davada Ceza Verildi

TRAFİK KAZASIYLA İLGİLİ YENİDEN YARGILAMA SÜRECİ

Mardin’in Artuklu ilçesinde meydana gelen ve iki çocuğun hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan trafik kazası davasında, tutuklu sanık sürücü 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kaza, 14 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleşti. Sürücü Nurullah Çiçek, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan 10 yaşındaki İbrahim Halil Bumanhan ve Orhan Kemal Duva’ya çarptı. Olay sonucunda Bumanhan olay yerinde yaşamını yitirirken, Duva hastaneye kaldırıldı fakat ertesi gün hayatını kaybetti.

ÖNCEKİ CEZA VE YENİ DAVANIN BAŞLAMASI

Davanın ilk aşamasında, Mardin 1. Ağır Ceza Mahkemesi sanık Çiçek’e “taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçundan 6 yıl 12 ay hapis cezası verdi. Ancak bu karar, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 10. Ceza Dairesi tarafından bozuldu ve yargılama süreci yeniden başladı. Çiçek, duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, kazada hayatını kaybeden çocukların aileleri ve avukatları da yer aldı.

SANIKTAN SAVUNMA VE AİLELERİN TALEPLERİ

Cumhuriyet savcısı, sanığın cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi. Sanık Çiçek, savunmasında olayın ağaçların görüşünü engellemesiyle oluştuğunu iddia etti. “Frene basarak direksiyonu kırdım. Böyle olmasını istemezdim. Olay yerinden kaçmadım. Kazadan dolayı üzgün ve pişmanım. Maddi ve manevi her türlü desteğe hazırım. Yaklaşık 1 senedir tutukluyum. Tahliyemi talep ediyorum” ifadelerini kullandı. Çocukların aileleri ise sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

MAHKEMENİN KARARI

Mahkeme heyeti, sanığı “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırdı ve tutukluluk halinin devamına karar verdi. Ayrıca, sanığın kusur durumunu ve suça ilişkin koşulları göz önünde bulundurarak, TCK’nın 53/6 maddesi gereğince sürücü belgesinin 2 yıl süreyle geri alınmasına ve bunun hükmün kesinleşmesiyle yürürlüğe girmesine karar verdi. Sürenin, cezanın tümüyle infazdan itibaren işlemeye başlayacağı ve itiraz hakkının açık olduğu da belirtildi.