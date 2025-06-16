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Mardin’de Kişi Düşerek Hayatını Kaybetti

OLAYIN GERÇEĞİ

Mardin’de bir kişi, 11. katın olduğu binadan düşerek yaşamını yitirdi. Olay, Artuklu ilçesinde bulunan Nur Mahallesi’nde gerçekleşti. Aldığı bilgilere göre, Abdullah Cehveroğlu (29), henüz nedeninin belirlenemediği bir durumda binanın 11. katından sert yere düştü.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Durumu öğrenen yetkililer olay yerine sağlık ve polis ekiplerini gönderdi. Sağlık ekipleri geldiğinde Abdullah Cehveroğlu’nun yaşamını yitirdiğini tespit etti. Cehveroğlu’nun cenazesi, otopsi işlemleri için hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili gerekli inceleme süreci başlatıldı.

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