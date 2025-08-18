Mardin’de Kısırlaştırma Paylaşımı Sebebiyle Gözaltı

HAYVANLARIN KISIRLAŞTIRILMASINA YÖNELİK UYGUNSUZ PAYLAŞIM

Mardin’de, sosyal medya üzerinden hayvanların kısırlaştırılmasıyla ilgili uygunsuz içerik paylaşan bir kişi gözaltına alındı. Mardin İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal devriye çalışmaları sırasında bu tür bir paylaşım yapıldığını tespit etti.

HAREKETE GEÇİLDİ

Yapılan detaylı inceleme sonucunda, görüntülerde yer alan kişinin M.S.K. (43) olduğu belirlendi. Kızıltepe ilçesinin Dikmen Mahallesi’nde yaşayan M.S.K., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli, adli işlemler için ilgili makamlara sevk edildi.