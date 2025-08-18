Haberler

Mardin’de Kısırlaştırma Paylaşımı Sebebiyle Gözaltı

HAYVANLARIN KISIRLAŞTIRILMASINA YÖNELİK UYGUNSUZ PAYLAŞIM

Mardin’de, sosyal medya üzerinden hayvanların kısırlaştırılmasıyla ilgili uygunsuz içerik paylaşan bir kişi gözaltına alındı. Mardin İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal devriye çalışmaları sırasında bu tür bir paylaşım yapıldığını tespit etti.

HAREKETE GEÇİLDİ

Yapılan detaylı inceleme sonucunda, görüntülerde yer alan kişinin M.S.K. (43) olduğu belirlendi. Kızıltepe ilçesinin Dikmen Mahallesi’nde yaşayan M.S.K., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli, adli işlemler için ilgili makamlara sevk edildi.

Talas’ta Direksiyon Kaybı, 3 Yaralı

Kayseri'nin Talas ilçesinde bir sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek bir evin bahçesine düştü. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralanırken, ev sahibi durumu depreme benzetti.
İzmir’de Elektrik Kesintileri Açıklandı

İzmir'de 19 Ağustos'ta birçok ilçeyi etkileyen elektrik kesintileri planlandı. Buca, Karabağlar ve Bornova gibi yerlerde kesinti saatleri belirlendi. Kesintilerin süresi merak ediliyor.

