Mardin’de Kızıltepe Ovası’nda Hasat Yapıldı

İLK HASAT MARDİN’DE YAPILDI

Mardin’de susuz toprakta hazırlanan arpa ekiminin ilk hasadı, Kızıltepe Ovası’nda gerçekleştirildi. Toplamda 125 dönüm araziden elde edilen ilk mahsül, 4 ton verim sağladı ve kilosu 12 liradan satışa sunuldu. İlk hasadı yapan çiftçiye ise gram altın hediye edildi.

ÇİFTÇİLERİMİZ ALTINDAN DAHA KIYMETLİDİR

Hububat Ticaret Merkezi Başkanı Mehmet Şerif Öter, bu yıl 2025 yılı arpa hasadının yapıldığını belirtti. “Bu sene Aktulga köyünde hasat yapıldı. Geçen sene komşu köylerde dönüme kuru alanda 400 kilo verim alınmıştı. Bu sene 125 dönümde yaklaşık 4 ton verim bekleniyor. Bu da dönümde 30-32 kiloya tekabül ediyor. Bu miktar biçerdöver parası da değil fakat biçerdöver tarla sahibinin olduğu için biçilmiş. Çiftçilerimize destek amacıyla ilk ürünü müzayede salonunda açık artırmaya çıkarıyoruz.” dedi. İlk arpayı getiren çiftçi Mehmet Faruk Badilli, alan zahireci esnafı Hacı Süer oldu ve Badilli’ye altın hediye edildi. Öter, “Çiftçilerimiz bizim için altından daha kıymetlidirler. Ülkeyi besleyen onlar.” açıklamasında bulundu.

ORTAK EKİM YAPILIYOR

Çiftçi Mehmet Faruk Badilli, “Bu yıl kuru arazilerde her yıl yaklaşık 1000 dönüm arazi ekiyorum. Bu yıl da komşu köyümüzle ortaklaşa ekiyorum. Bölgemize ve çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum.” şeklinde bilgi verdi. Zahireci Hacı Süer ise yeni sezonun bereketli olmasını diledi.