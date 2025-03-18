Mardin’de Köpekten Kaçan Kedi Kurtarıldı

KEDİ ELEKTRİK DİREĞİNDE MAHSUR KALDI

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde bir kedi, bir köpekten kaçarak elektrik direğine tırmandı. Şenyuva Mahallesi’nde gerçekleşen olayda, kedi direğe tırmanarak mahsur kaldı. Bu durumu gören köy halkı, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İTFAİYE EKİPLERİ KEDİYİ KURTARDI

Kısa süre içinde olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, kediyi mahsur kaldığı yerden indirdi. Kurtarma işlemi sonrasında köy halkı, itfaiye ekiplerine teşekkürlerini iletti. Ayrıca, olaydan haberdar olan yakındaki okulun öğrencileri ve öğretmenleri de itfaiye ekiplerini alkışlayarak kutladı.