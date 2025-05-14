Mardin’de Kuru Tarım Düşük Verim

ÇİFTÇİLERİN BU YILKİ HASADI

Mardin’in Derik ilçesine bağlı Konuk Mahallesi’nde çiftçi Mehmet Can Atasever, kuru tarım yapılan 100 dönümlük arazisinde bu yıl toplamda 6 ton buğday üretti. Hasadı yapılan buğday, Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezi’nin müzayede salonunda satışa sunuldu. Bu sezonun ilk ürünü olan buğday, zahireci Musa İliş tarafından tonu 17 bin liradan satın alındı.

Hububatçılar Derneği Başkanı Mehmet Şerif Öter, 2025 mahsulü ilk buğdayın bugün geldiğini ifade ederek, “Geçen hafta da cumartesi günü arpamız gelmişti. Kuru alanda hasat yapıldı. Sulularda 15-20 gün sonra hasadı başlayacak. Bu sene bölgemizde, özellikle Mardin ilimizde son derece yetersiz ve az yağmur yağması nedeniyle kuru alanlarda geçen yıllara göre verim oldukça düşük. Fakat sulularda iyi bir şey bekliyoruz” şeklinde konuştu. Öter, bu sabah Konuk köyünden gelen 6 ton buğdayın, geçen yıl aynı tarihlerde 40 ton olduğunu belirterek, “Bu Allah’ın işi, rahmet yağmadı. Yağmur yağmış olsaydı, geçen yıl gibi daha fazla gelirdi” diye ekledi.

FİYAT POLİTİKASI VE DESTEK MEKANİZMASI

Zahireciler pazarında çiftçilere destek amacıyla yılın ilk ürününün her zaman yüksek fiyattan satıldığını belirten Öter, “Hububat pazarımızda gelenek haline getirdik. Çiftçilerimize katkı olsun, destek olsun diye ilk gün ürünü fiyatının çok üzerinde, bazen yüzde 20 bazen de yüzde 30 yüksek fiyata veriyoruz. Bugün de 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’ydü. Bu buğday da zayıf olduğu için normalde kendi değerine göre 11-12 bin liradan satılmış olsaydı ama biz 17 bin liradan genç zahirecimiz Musa İliş kardeşimiz aldı. Artık yavaş yavaş gençleri yetiştiriyoruz. Mesleğimizi gençlere teslim etmek için altyapı oluşturuyoruz” açıklamasında bulundu.

Öter, kuru alandaki verim kaybının, sululardan elde edilecek ürünle telafi edilmesini beklediklerini belirten şunları söyledi: “Bugün de genç zahirecimiz böyle bir fiyat verdi. Memleketimize hayırlı olsun. Bu sene beklentimiz, sululardan yüksek bir çıkış olması. Çiftçilerimizin de bizim de kuru alanda beklediğimiz verim, çok altında kaldı. Sulularda bunun kapatılması ve sevindirici bir müjde olarak bir beklenti içindeyiz. İyi bir beklenti içerisindeyiz.”