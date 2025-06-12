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Mardin’de M.M. (22) Kayıp

SU KANALINDA KAYBOLAN GENÇ İÇİN ARAMA BAŞLATILDI

Mardin’in Derik ilçesinde Suriye vatandaşı M.M. (22), girdiği sulama kanalında kayboldu. Olayla ilgili olarak arama çalışmaları sürüyor.

Olay, akşam saatlerinde Derik ilçesine bağlı kırsal Ovalı Mahallesi’ndeki Devlet Su İşleri’ne ait sulama kanalında gerçekleşti. Gelen bilgilere göre, Suriye uyruklu M.M., sıcak havadan etkilendiği için kanala girdi. Kısa bir süre sonra ise M.M. gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timleri (SAK) ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin M.M.’yi bulmak için yürüttüğü yoğun çalışmalar devam ediyor.

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