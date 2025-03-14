Mardin’de Minibüs Kazasında 1 Kişi Yaralandı

KAZA DETAYLARI VE YARALANMA OLAYI

Mardin’de, kontrolden çıkıp beton bir bloğa çarparak devrilen minibüs kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza anındaki olay, cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

KAZA ANININ NEDENİ VE YERİ

Edinilen bilgilere göre, kaza, dün akşam saatlerinde Mazıdağı ilçesine bağlı Yeşil köy yakınlarında gerçekleşti. Elektrik kablosu taşıyan Mehmet Sıddık Budak’ın kullandığı 34 NA 9371 plakalı minibüs, birden kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton bloğa çarptı ve devrildi.

SAĞLIK VE GÜVENLİK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olay sonrasında çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri, itfaiye ve jandarma birimleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından ambulansla Mazıdağı Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Ayrıca, kaza ile ilgili bir incelemenin başlatıldığı bildirildi.