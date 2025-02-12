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Mardin’de Minibüs ve Kamyonet Çarpıştı

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KAZA MAZIDAĞI’NDA MEYDANA GELDİ

Kaza, sabah saatlerinde Mazıdağı ilçesine bağlı Ekinciler Mahallesi yakınlarında gerçekleşti. İşçileri taşıyan 47 ADN 692 plakalı minibüs, plakası tespit edilemeyen bir kamyonetle çarpıştı. Bu kazada 1 kişi ağır yaralanırken, toplamda 9 kişi yaralandı.

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Olayın hemen ardından sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri bölgeye yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, sıkışan yaralılara yardım ederek onları bulundukları yerden çıkardı. Sağlık ekipleri ise yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, ambulanslarla Mazıdağı Devlet Hastanesi’ne sevk etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma süreci başlatıldı. Bu tür kazaların önlenmesi için gerekli incelemelerin yapılması gerektiği belirtiliyor.

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