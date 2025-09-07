Haberler

Mardin’de Motosiklet Kazası: Berat Akıncı Öldü

TRAJİK KAZA MIDYAT’TA MEYDANA GELDİ

Mardin’in Midyat ilçesinde bulunan Bağlar Mahallesi Mardin yolunda, bir motosikletin beton mikseri ile çarpışması sonucunda 18 yaşındaki sürücü Berat Akıncı hayatını kaybetti. Kaza, dün akşam saatlerinde gerçekleşti. Motosikletin sürücüsü Berat Akıncı, yaralanarak çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ve polis ekiplerine bildirildi.

KAZA SONRASI MÜDAHALE VE HASTANE SÜRECİ

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından, Berat Akıncı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak, doktorların tüm çabalarına rağmen genç sürücü sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Akıncı’nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi ve kırsal Sarıköy Mahallesi’nde defnedildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza ile ilgili araştırmalar devam ediyor ve beton mikserinin sürücüsü gözaltına alındı. Olayın sebebi ve daha fazla detay için yetkililer soruşturma yürütüyor.

