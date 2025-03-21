Mardin’de Motosiklet Kazasında 3 Yaralı

KAZA ANINI GÖZLER ÖNÜNE SERİYOR

Mardin’in Nusaybin ilçesinde, seyir halindeki bir motosiklet, yola geçmeye çalışan yaşlı bir kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet üzerindeki iki kişi ve yaşlı kadın yaralandı. Kaza, Yenituran Mahallesi, Sakarya Caddesi üzerinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, yaşlı kadının yola çıkmak üzere harekete geçtiği sırada motosiklet sürücüsü onu fark edemedi ve çarptı. Bu talihsiz olay sonucunda toplamda üç kişi yaralandı.

İHLAL ÜZERİNE POLİS VE SAAK EKEPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Kaza sonrası olay yerine acil müdahale için polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kazanın meydana gelmesiyle ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlattı ve detaylı bilgi toplamak için çalışmalarını sürdürdü.