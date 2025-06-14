Mardin’de Motosiklet Ve Otomobil Çarpıştı

Olayın Meydana Geldiği Yer ve Araçların Durumu

Mardin’de otomobil ile açık kasa motosikletin çarpışması sonucunda iki kişi yaralandı. Kaza, Midyat Çevreyolu Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre karşıya geçmeye çalışan 47 ADC 974 plakalı açık kasa motosiklet, 06 NF 270 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Yaralıların Durumu ve İlk Müdahale

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Abdurrahman D. ve yolcu Muzaffer A. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis olay yerine sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla Midyat Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.