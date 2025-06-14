Haberler

Mardin’de Motosiklet Ve Otomobil Çarpıştı

Olayın Meydana Geldiği Yer ve Araçların Durumu

Mardin’de otomobil ile açık kasa motosikletin çarpışması sonucunda iki kişi yaralandı. Kaza, Midyat Çevreyolu Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre karşıya geçmeye çalışan 47 ADC 974 plakalı açık kasa motosiklet, 06 NF 270 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Yaralıların Durumu ve İlk Müdahale

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Abdurrahman D. ve yolcu Muzaffer A. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis olay yerine sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla Midyat Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

2025 LGS Sınavı 15 Haziran

2025 LGS sınav tarih ve saati öğrencilerle velilerin ilgi odağı oldu. "LGS ne zaman?" ve "Sınav saati kaç?" soruları sıkça araştırılıyor. Ayrıntılar merakla bekleniyor.
Haberler

Adana’da Hava Durumu Nasıl?

Türkiye'de etkili olan sıcak hava dalgası Adana'da ani sıcaklık artışlarına yol açıyor. Meteoroloji'nin tahminlerine göre, 15 Haziran 2025'te Adana'da hava durumu belirsizliğini koruyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.