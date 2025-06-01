Mardin’de Oğul Cezaevinde, Suçsuzdur

MARDİN’DE DOLANDIRICILIK DAVASI

Mardin’de 8 bin lira karşılığında banka hesabını bir arkadaşına kullandıran 18 yaşındaki Ömer Marık, ardından gelen 150 bin TL nedeniyle ‘Dolandırıcılık’ suçlamasıyla tutuklandı. Marık’ın avukatı Gurbet Bilbay, son bir haftada benzer 7 dosya geldiğini ifade ederek, “Yardım etme bahanesiyle hesapları kiralayıp, büyük paralar kaldırıyorlar. Hesabını kiraya verenler cezaevinde, bu işi örgütleyenler ise dışarıda” dedi.

OĞUL MAĞDUR, SUÇSUZ OLDUĞUNU SAVUNUYOR

Kentte yaşayan Ömer Marık’a, daha önce arkadaşı A.K. tarafından hesabında bloke olduğunu ve bir borçlusunun kendisine 150 bin TL göndereceğini söylemesi üzerine, 8 bin lira karşılığında banka hesabını kullanması teklif edildi. Marık, teklifi kabul edip, gelen parayı çekerek A.K.’ye verdi. Ancak yürütülen bir soruşturma neticesinde ‘Kamu görevlisi veya banka gibi bir kuruluşun çalışanı olarak tanıtmak suretiyle dolandırıcılık’ suçlamasıyla gözaltına alındı. Marık, ifadesinde A.K.’yi suçlarken, A.K. de gözaltına alındı. Marık, adliyeye sevk edilerek tutuklandı, A.K. serbest bırakıldı.

Marık, ifadesinde “Yaklaşık 1 yıldır tanıdığım ama samimiyet içermeyen arkadaşım bana ‘hesabım bloke, senin hesabını kullanabilir miyim’ dedi. Bir yerden para geleceğini söyledi, ben de inandım. Hesabıma 150 bin TL yatırıldı. Ben bunu bankadan çekip teslim ettim ve karşılığında 8 bin TL aldım. Bu paranın dolandırıcılık suçuna konu olduğunu bilmiyordum” dedi.

AİLE MAĞDUR

Ömer Marık’ın annesi Şükran, oğlunun 1 aydır cezaevinde olduğunu ve mağdur olduklarını belirtti. Şükran, “Polisler Express geldi, oğlum evde yoktu. Arkadaşının yanındaymış, ertesi gün gözaltına alındı. Oğlu, yemek karşılığında ve 8 bin TL borcu karşılığında hesap numarasını paylaşmış. Şu anda suçsuz ve sebepsiz içeride” dedi.

AVUKATTAN ÇAĞRI

Aile avukatı Gurbet Bilbay, son bir haftada benzer olayların arttığını vurguladı. Bilbay, “Hesapları kiralayıp büyük paralar kaldırıyorlar. Kiraya verenler hapse düşerken, asıl suçlular dışarıda kalıyor. Mardin gibi bir küçük yer olmasına rağmen birçok kişi yakalandı. Suçluların yurt dışına kaçış planı yaptığını duyuyoruz. Yargıtay kararını bekliyoruz. Hesapları kiralayanlara ağır cezalar verilmesin, asıl örgüt liderlerinin tutuklanmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı. Ömer Marık’ın babası Mehmet Salih Marık da oğlunun suçsuz olduğunu savunarak, suçluların yakalanmasını talep etti.