Mardin’de Ot Yangını Kontrol Altında

OT YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Mardin’in Nusaybin ilçesinde meydana gelen ot yangını, itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları ile kontrol altına alındı. Edinilen bilgilere göre, Ömeryan bölgesinde, henüz bilinmeyen bir nedenle bir ot yangını çıktı. Yangın, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar ile ortaya çıkmasının ardından, olay yerine hemen itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

YANGININ ÇIKIŞ SEBEBİ İNCELENİYOR

Yangın, yapılan uzun uğraşlar neticesinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının neden çıktığı ile ilgili olarak detaylı bir inceleme başlatıldığı bildirildi. Olayla ilgili gelişmeler takip ediliyor.