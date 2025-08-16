Haberler

Mardin’de Ot Yangını Kontrol Altında

OT YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Mardin’in Nusaybin ilçesinde meydana gelen ot yangını, itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları ile kontrol altına alındı. Edinilen bilgilere göre, Ömeryan bölgesinde, henüz bilinmeyen bir nedenle bir ot yangını çıktı. Yangın, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar ile ortaya çıkmasının ardından, olay yerine hemen itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

YANGININ ÇIKIŞ SEBEBİ İNCELENİYOR

Yangın, yapılan uzun uğraşlar neticesinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının neden çıktığı ile ilgili olarak detaylı bir inceleme başlatıldığı bildirildi. Olayla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Pekin’de Robot Yarışmaları Sürüyor

Pekin'de gerçekleştirilen Dünya İnsansı Robot Oyunları'nda 15 ülkeden 280 ekip, robotlarının yeteneklerini atletizm ve futbol gibi çeşitli kategorilerde sergiliyor.
Haberler

Aliağa FK, Furkan Say ile Anlaştı

Aliağa FK, 2006 doğumlu orta saha oyuncusu Furkan Say ile 5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı ve başarılı bir kariyer diledi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.