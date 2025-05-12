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Mardin’de Otomobil Çukurda Sürücü Yaralandı

OTOMOBİL TEMEL ÇUKURUNA DÜŞTÜ

Mardin’in Artuklu ilçesinde bir otomobil, kontrolü kaybederek bir inşaatın temel çukuruna devrildi ve sürücüsü yaralandı. Olay, Yenişehir Mahallesi Ravza Caddesi’nde meydana geldi. Mehmet K. (48) yönetimindeki 47 ADV 491 plakalı araç, aniden kontrolden çıkarak temel çukuruna düştü.

KAZA SONRASI ACİL MÜDAHALE

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Kazada, araç içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı. Yaralı sürücü, ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Tedavisi tamamlanan kişi daha sonra taburcu oldu.

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