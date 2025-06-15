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Mardin’de Otomobil Devrildi, 1 Öldü

OTOMOBİL KAZASI NUSAYBİN’DE MEYDANA GELDİ

Mardin’in Nusaybin ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi ise yaralandı. Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz tespit edilemeyen otomobil, kırsal Çağlar Mahallesi’nde yoldan çıkarak devrildi.

KAZA SONRASI ACİL YARDIM EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kazanın haber verilmesinin ardından bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Kaza sonucunda Y.E.K. (17) hayatını kaybederken, M.A.A. (19) yaralandı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından Nusaybin Devlet Hastanesi’ne taşındı. Y.E.K.’nin cenazesi ise otopsi işlemleri için aynı hastanenin morguna götürüldü.

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