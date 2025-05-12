Mardin’de Otomobil Devrildi, Sürücü Yaralandı

OTOMOBİL DEVRİLDİ, SÜRÜCÜ YARALANDI

Mardin’in Artuklu ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, otomobil devrilmesi sonucu 48 yaşındaki sürücü yaralandı. Alınan bilgilere göre, Yenişehir Mahallesi Ravza Caddesi üzerinde M.K.’nin kullandığı 47 ADV 491 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda devrildi.

OLAYA MÜDAHALE EDEN EKİPLER GÖREVE KOŞTU

Kaza ihbarının ardından, olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Yaralının durumu hakkında henüz bir bilgi verilmedi.