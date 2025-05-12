Mardin’de Otomobil Devrildi, Sürücü Yaralı

OTOMOBİL DEVRİLDİ, SÜRÜCÜ YARALANDI

Mardin’in Artuklu ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralanıyor. Alınan bilgilere göre, Yenişehir Mahallesi Ravza Caddesi’nde M.K. (48) yönetimindeki 47 ADV 491 plakalı araç, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu devriliyor.

OLAY YERİNDE ACİL YARDIM EKİPLERİ GÖREVLİ

Olayın ihbar edilmesi üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk ediliyor. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılıyor.