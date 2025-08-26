Mardin’de Otomobil Devrildi, Sürücü Yaralı

KAZA SONUCUNDA SÜRÜCÜ YARALANDI

Mardin’in Artuklu ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında sürücü yaralandı. Alınan bilgilere göre olay, gece saatlerinde Artuklu-Kızıltepe kara yolu üzerindeki İstasyon Mahallesi civarında gerçekleşti.

KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ DEVİLDİ

Sürücüsü henüz belirlenemeyen 33 TR 956 plakalı otomobil, seyir halindeyken aniden kontrolden çıktı ve yol kenarına devrildi. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onu Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. Kazayla ilgili olarak polis ekipleri araştırmalarını sürdürüyor.