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Mardin’de Otomobil Devrildi, Sürücü Yaralı

OTOMOBİL DEVRİLDİ, SÜRÜCÜ YARALANDI

Mardin’in Artuklu ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucunda sürücü yaralandı. Alınan bilgilere göre, Yenişehir Mahallesi Ravza Caddesi üzerinde M.K. idaresindeki 47 ADV 491 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Hayati tehlike arz eden bir durum söz konusu olmadan, ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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