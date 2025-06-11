Mardin’de Otomobil Kazasında 10 Yıl Hapis

DAVADA YENİDEN YARGILAMA YAPILDI

Mardin’in merkez Artuklu ilçesinde, otomobilin çarpması sonucu iki çocuğun hayatını kaybettiği kaza ile ilgili davada, yeniden yargılanan tutuklu sürücüye 10 yıl hapis cezası verildi. Geçen yıl meydana gelen kaza sonrasında, tutuklu sürücü Nurullah Çiçek’e Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 10. Ceza Dairesince verilen 6 yıl 12 ay hapis cezası bozuldu. Ardından Mardin 1. Ağır Ceza Mahkemesinde sanığın yeniden yargılanmasına başlanıldı. Duruşmaya, sanık Çiçek bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Kazada yaşamını yitiren İbrahim Halil Bumanhan ve Orhan Kemal Duva’nın aileleri ile avukatları da duruşmada yer aldı.

CUMHURİYET SAVCISI GÖRÜŞ BELİRTTİ

Cumhuriyet savcısı, sanığın cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamı gerektiği yönünde görüş bildirdi. Savunmasında Çiçek, ağaçlar nedeniyle kimseyi göremediğini söyleyerek, “Frene basarak direksiyonu kırdım. Böyle olmasını istemezdim. Olay yerinden kaçmadım. Kazadan dolayı üzgün ve pişmanım. Maddi ve manevi her türlü desteğe hazırım. Yaklaşık 1 senedir tutukluyum. Tahliyemi talep ederim.” ifadelerini kullandı. Kazada hayatını kaybeden çocukların aileleri ise sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini belirtti. Sanık avukatı, müvekkilinin tahliyesini talep etti.

Mahkeme, sanığın “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, sanığın kusur durumunu ve suç işleniş şeklini dikkate alarak, TCK’nin 53/6 maddesi gereğince sürücü belgesinin 2 yıl süreyle geri alınmasına ve geri almanın hükmün kesinleşmesiyle yürürlüğe girmesine hükmetti. Ayrıca, sürenin, cezanın infazından itibaren işlemeye başlayacağını ve karara itiraz yolunun açık olduğunu belirtti.

AİLENİN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Adliye binası önünde gazetecilere açıklamada bulunan ailenin avukatlarından İrfan Ceylan, sanığa verilen cezada indirim yapılmasını kabul etmediklerini belirtti. Ceylan, “Normalde sanık 12 yıl hapis cezası aldı. Cezada 2 yıl indirim uygulandı. Bu kararı istinafa taşıyacağız. Cezanın daha yüksek olması kanaatini taşıyoruz.” dedi. Olay, 14 Temmuz 2024 tarihinde, Nurullah Çiçek’in kullandığı otomobilin, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan iki çocuğa çarpmasıyla meydana gelmişti. İki çocuk ağır yaralanmış, hastaneye kaldırıldıktan sonra Bumanhan kazanın olduğu gün, Duva ise bir gün sonra yaşamını kaybetmişti. Kaza anı başka bir aracın güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.