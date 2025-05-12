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Mardin’de Otomobil Temel Çukuruna Düştü

OTOMOBİLİN TEMEL ÇUKURUNA DÜŞMESİ

Mardin’in Artuklu ilçesinde, bir otomobilin devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı. Yenişehir Mahallesi Ravza Caddesi’nde, Mehmet K’nın kullandığı 47 ADV 491 plakalı araç, kontrolden çıkarak bir inşaatın temel çukuruna düştü.

OLAY YERİNE KURULAN EKİPLER

Kaza ihbarının ardından, olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekibi tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı olarak ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Mehmet K, tedavisinin ardından taburcu oldu.

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