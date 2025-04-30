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Mardin’de Otomobil, Traktöre Çarptı

OTOMOBİLİN TRAKTÖRE BAĞLI SU TANKERİNE ÇARPMA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Mardin’in Artuklu ilçesinde bir otomobil, traktöre bağlı olan su tankerine çarptı. Olay, Nur Mahallesi’nde gerçekleşti ve kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Plakası ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen otomobil, aynı yönde seyreden traktöre bağlı su tankerine vurdu.

KAZADA YARALANMA OLMADI

Kaza sonucu herhangi bir yaralanma meydana gelmedi. Olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Kaza sonrası detayların araştırılması sürüyor.

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