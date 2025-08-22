Haberler

Mardin’de Otomobil Yangını Gerçekleşti

Otomobil Alev Aldı

Mardin’in Artuklu ilçesinde seyir halindeki bir otomobil alev aldı. Gece saatlerinde Yenişehir Mahallesi Ravza Caddesi’nde seyir eden Volkswagen marka 33 APV 206 plakalı otomobilde bilinmeyen bir sebep nedeniyle yangın çıktı.

Sürücü Durumu Fark Etti

Yangını fark eden sürücü, hemen aracı yol kenarına çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek durumu kontrol altına aldı. Yangın sonucunda araçta maddi hasar meydana geldi.

ÖNEMLİ

Haberler

Mustafakemalpaşa’da Tarım Sayımı Devam Ediyor

Mustafakemalpaşa'da gerçekleştirilen 2025 Genel Tarım Sayımı'na çiftçiler yoğun ilgi gösteriyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ile TÜİK iş birliğiyle tarımsal veriler toplanıyor.
Haberler

Gaziosmanpaşa’da Yangın Paniğe Yol Açtı

Gaziosmanpaşa'daki Özel Duygu Hastanesi'nin sistem odasında çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi. Hastalar ve sağlık personeli güvenlik nedeniyle tahliye edildi. Yangının nedeni araştırılıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.