Mardin’de Otomobil Yangını Gerçekleşti

Otomobil Alev Aldı

Mardin’in Artuklu ilçesinde seyir halindeki bir otomobil alev aldı. Gece saatlerinde Yenişehir Mahallesi Ravza Caddesi’nde seyir eden Volkswagen marka 33 APV 206 plakalı otomobilde bilinmeyen bir sebep nedeniyle yangın çıktı.

Sürücü Durumu Fark Etti

Yangını fark eden sürücü, hemen aracı yol kenarına çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek durumu kontrol altına aldı. Yangın sonucunda araçta maddi hasar meydana geldi.