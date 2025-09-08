Mardin’de otomobile açılan ateş

OTOMOBILE ATEŞ AÇILDI

Mardin’in Nusaybin ilçesinde, seyir hâlindeki bir otomobile yapılan silahlı saldırı sonucunda bir kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, akşam saatlerinde Devrim Mahallesi Güneş Sokak’ta kimliği belirsiz kişiler tarafından hareket halindeki bir araca ateş açıldı. Bu saldırı sonucunda araçta bulunan bir şahıs, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

ACİL MÜDAHALE VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Olayın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, saldırganların yakalanması için farklı yönlerde çalışmalar başlatıldı.