Mardin’de Oyun Oynarken Hüzünlü Kaybın Ardından

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER VE ZAMAN

Dün, Midyat ilçesine bağlı Gölcük Mahallesi’nde bir olay yaşandı. Evde oyun oynamakta olan Elif Tekin, ailesinin gözleri önünde aniden fenalaştı. Olay sonrası sağlık ekiplerine ihbarda bulunuldu.

SAĞLIK EKİPLERİ İTHAM EDİLİYOR

Sağlık ekipleri olay yerine hızla sevk edildi. Elif Tekin, sağlıkçıların müdahalesi sonrasında Midyat Devlet Hastanesi’ne ulaştırıldı. Yapılan müdahaleler sonrasında Tekin, Mardin Eğitim Araştırma Hastanesi’ne nakledildi.

DOKTORLARIN ÇABALARI YETERSİZ KALDI

Tüm müdahalelere rağmen Elif Tekin’in hayatını kaybediyor. Hastanenin morguna kaldırılan Tekin’in kesin ölüm nedeni, yapılacak olan otopsi ile ortaya çıkacak.