Mardin’de Oyun Sırasında Fenalaşan Çocuk Öldü

TRAFİK Kazası SONRASI BEKLENMEDİK BİR OLAY

Mardin’in Midyat ilçesinde, evinde oyun oynarken aniden rahatsızlanan 9 yaşındaki Elif Tekin, hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı. Olay, Midyat ilçesi Gölcük Mahallesi’nde gerçekleşti. Elif Tekin, ailesinin gözü önünde aniden fenalaşıp yere yığılınca, durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdiler.

HASTANEYE KALDIRILDI AMA KURTARILAMADI

Fenalaşmasının ardından sağlık ekipleri Tekin’i hızlıca Midyat Devlet Hastanesi’ne götürdü. Ardından, gerekli müdahalelerin yapılmasının ardından Mardin Eğitim Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Uzmana göre, doktorların tüm çabalarına rağmen Tekin, hayata tutunamadı. Elif Tekin’in kesin ölüm nedeni, yapılacak olan otopsinin ardından öğrenilecek.