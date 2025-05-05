Mardin’de Sağanak Yağmur Zor Anlar Yaşatıyor

SAĞANAK YAĞMURUN ETKİSİ

Mardin’de akşam saatlerinde meydana gelen sağanak yağmur, sabah güneşli bir gün geçiren vatandaşlar için beklenmedik bir durum oluşturdu. Meteoroloji 15’inci Bölge Müdürlüğü, 15.00-19.00 saatleri arasında sağanak yağışın beklendiği konusunda uyarıda bulundu. Bu uyarının ardından, akşam saatlerinde Artuklu ilçesinde şiddetli yağış başladı.

VATANDAŞLARIN TEPKİLERİ

Sıcak havanın hâkim olduğu şehirde, sabah saatlerinde güneşli bir havaya uyanan halk, aniden bastıran yağmur karşısında hazırlıksız kaldı. Birçok kişi, saçak altı ve dolmuş durakları gibi kapalı alanlara sığındı. Bazı yollarda su birikintileri oluştu ve bu durum trafiği olumsuz etkiledi. Sürücüler, yağış sonrası zor anlar yaşadı ve uzun araç kuyrukları oluştu. Kavşaklarda görev yapan trafik polisleri, trafiği yönlendirerek daha fazla araç kuyruğunun meydana gelmesini engellemeye çalıştı.

ÖNLEMLER ALINDI

Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış esnasında meydana gelebilecek kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı halkı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.