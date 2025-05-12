Mardin’de Sağlıklı Gelecek Projesi Başlatıldı

SAĞLIKLI ÇOCUK, SAĞLIKLI GELECEK PROJESİ MARDİN’DE UYGULANDI

Mardin’de, Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan ‘Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek’ programının saha uygulaması, Selahaddin Eyyübi İlkokulu’nda gerçekleştirildi. Etkinlik öncesi, Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan rehber doğrultusunda öğrencilere teorik sağlık eğitimleri verildi.

PROJENİN ÖNEMİ VE AMAÇLARI

Etkinlikte söz alan Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Atak, “Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek” programının, İstanbul ve Ankara’nın ardından Mardin’de başlatılmasının çok değerli olduğunu belirtti. Atak, “Sağlık Bakanlığı olarak uzun bir süredir Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek programını hazırlıyorduk. Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbul’dayken bu programı başlattı. Amacımız, çocukları sağlık çalışanlarıyla bir araya getirerek etkileşim sağlamaktı. Geçen ay Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasında bir iş birliği protokolü imzalandı. Bundan sonraki süreçte, Türkiye genelinde Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek ismiyle tüm okullarımızda, milli eğitim ve il sağlık müdürlüklerinin ortak organizasyonuyla güzel bir program hazırlamayı hedefliyoruz” dedi. Atak, sağlık okuryazarlığına katkıda bulunmayı amaçladıklarını vurguladı ve “Çocukların davranış değişikliği yapması ve öğrendiklerini hayatlarına uygulaması nispeten daha kolay. Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek programıyla, çocuklarımızın sağlık bilgilerini artırmayı ve farkındalıklarını geliştirmeyi planlıyoruz” şeklinde konuştu.

SAĞLIKLI NESİLLER İÇİN ÖRNEK DAVRANIŞLAR

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz, sağlıklı bireylerin sağlıklı bir toplum için temel olduğunu söyledi. Yavuz, “Bugün burada, çocuklarımızı sadece kendi sağlıklarını koruyan bireyler olarak değil, ailelerine ve çevrelerine örnek olacak sağlık elçileri olarak yetiştiriyoruz. Edindikleri bilgilerle temizlikten beslenmeye, hijyenden ağız ve diş sağlığına kadar pek çok konuda toplumsal farkındalık yaratacaklar. Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek programı ile yarının bilinçli bireylerini bugünden hazırlıyor, birlikte daha sağlıklı bir geleceğe adım atıyoruz. Bu sürecin Türkiye genelinde kalıcı ve güçlü etkiler yaratacağına inanıyorum” dedi. Yavuz, çocukların bilgi edinebileceği 8 sağlık istasyonu kurduklarını belirtti. Aile hekimliği, ağız ve diş sağlığı, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, kişisel hijyen ve bulaşıcı hastalıklardan korunma gibi istasyonlarda çocuklar eğitim alıyor.

Etkinlik sonunda öğrencilere “Sağlık Elçisi” belgesi dağıtıldı.