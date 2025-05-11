Mardin’de Şehit Aileleri Buluştu

ŞEHİT ANNELERİ BULUŞMASI DÜZENLENDİ

MARDİN – Mardin’de, “Şehitlerimizin Anneleri Buluşuyor” adıyla gerçekleştirilen etkinliğe Türkiye’nin dört bir yanından şehit aileleri katıldı. Bir otelde düzenlenen bu buluşmada, şehit anneleri ve ailelerinin yanı sıra protokol üyeleri de yer aldı.

DEVLETİN DESTEK SÖZÜ VE DİRENÇ VURGUSU

Programda konuşan Mardin Vali Yardımcısı Büşra Uçar Koyun, şehit aileleri ve gazilerin önemine dikkat çekti. “Sizler bu topraklar için evlatlarınızı feda ettiniz. Bizler belki bu acıyı sizler kadar derinden hissedemiyoruz ama her zaman yanınızda olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Bizler sizler için burada, sizlere hizmet etmek amacıyla bulunuyoruz” şeklinde konuştu.

GÖSTERİLEN DAYANIŞMA VE MÜCADELE RUHU

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Gazi Lokman Aylar ise, devletin terörü kalıcı bir şekilde sona erdirmek için atacağı her adıma ve hazırlayacağı tüm plan, program ve çalışmalara destek verdiklerini ifade etti. Aylar, “Şehit ailelerimiz, gazilerimiz ve yüce Türk milleti rahat olsun; bu topraklarda bizler var oldukça hiçbir hain plan ya da karanlık operasyon başarılı olamayacak” açıklamasında bulundu. Ayrıca, şehit yakınlarının ve gazilerin duygu ve düşüncelerinin istismar edilmesine karşı çıktıklarını vurguladı. “Ailesinden bölücü terör örgütüne karşı şehit ya da gazi vermemiş kişilerin, bizim adımıza ahkam kesmesine, politik çıkar kokan görüşlerini düşüncelerimizmiş gibi sunmalarını reddediyoruz” dedi. Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde devletin “Terörsüz Türkiye” hedefinin karşısında duran iç ve dış odakların, çıkarları uğruna kendilerini malzeme yapmasına asla izin vermeyeceklerini belirtti. “Dün olduğu gibi bugün de, vatanın bekası ve ebed müddet devlet şiarıyla hareket ettiğimizi buradan tüm dünyaya haykırıyoruz” sözleriyle bitirdi.