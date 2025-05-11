Mardin’de Şehit Anneleri Buluştu

ANNELER GÜNÜ’NDE ŞEHİT ANNELERİ BULUŞTU

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden gelen şehit anneleri ve yakınları ile gaziler, Mardin’de bir araya geldi. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) tarafından Artuklu ilçesinde düzenlenen “Şehitlerimizin Anneleri Buluşuyor” programı, Mardin Valiliği ve iş insanı Ferah Kaya’nın destekleriyle gerçekleştirildi. Etkinliğe, Türkiye’nin farklı illerinden toplam 36 şehit annesi ve aileleri ile gaziler katıldı. Programda, şehit annelerine gül ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

ŞEHİT ANNELERİNİN GURURU VE DESTEĞİ

Vali Yardımcısı Büşra Uçar Koyun, yapılan konuşmasında Türkiye’nin dört bir yanından gelen şehit anneleri ve yakınlarını ağırlamanın kendileri için büyük bir onur olduğunu belirtti. Koyun, şehit ailelerinin her zaman değerli olduğunu vurgulayarak, “Her zaman yanınızda olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Bizler sizlere hizmet etmek için buradayız,” dedi.

DEVLETİN GÜCÜYLE ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ

TÜGŞAV Başkanı Lokman Aylar, düzenledikleri programın ilk kez Mardin’de gerçekleştiğini dile getirdi. Özel günlerde değil, her zaman annelerin yanında olmayı sürdüreceklerini ifade eden Aylar, “Devletimiz ve devlet büyüklerimizden aldığımız güç ve milletimizin desteğiyle, vakfımızın çalışmalarını genişleterek bu tarifsiz acınızı biraz olsun azaltabilmek için çalışıyoruz,” şeklinde konuştu. Aylar, gazilerin vatan uğruna büyük fedakarlıklar yaptığını belirtti. “Aynı ideal uğruna canım da gitse, kanım da dökülse, bu ülkeye canım da kanım da helaldir,” diyen Aylar, genç bedenlerin toprağa düşmemesi gerektiğini vurguladı.

TERÖRE KARŞI MÜCADELE VURGUSU

Türkiye’nin her ilinden annelerin evlatlarını bu vatan için şehit verdiğini ifade eden Aylar, “Teröre karşı verdiğimiz mücadelenin sonuna geldiğimizi görmekteyiz,” dedi. “Terörsüz Türkiye” için gerçekleştirilen çalışmalardan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve sürece katkı sunan herkese teşekkür etti. Programa, ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muzaffer Akçam, Anadolu Şehit Aileleri Gazileri ve Güvenlik Korucuları Vakfı Başkanı Ziya Sözen ile TÜGŞAV Mardin Şube Başkanı Recep Elibol da katıldı.