Mardin’de Şehit Nefize Çetin Anıldı

ŞEHİT POLİS MEMURU NEFİZE ÇETİN ÖZSOY ANILDI

Mardin’in Midyat ilçesinde 2016 yılında terör örgütü PKK tarafından Emniyet Müdürlüğü binasına düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden polis memuru Nefize Çetin Özsoy, Edirne’deki kabri başında anıldı. Özsoy’un şehadetinin 9. yılı dolayısıyla Yenişehir Mezarlığı’ndaki anma programında Kur’an-ı Kerim okundu ve şehit ile gaziler için dualar yapıldı. Anma töreni sırasında, şehidin ailesi ve katılımcılar duygusal anlar yaşadı.

VALİ YUNUS SEZER’DEN DUYGULANDIRAN SÖZLER

Edirne Valisi Yunus Sezer, etkinliğe katılan öğrenciler ve vatandaşlarla birlikte Özsoy’un kabrine çiçek bıraktı. Vali Sezer, şehidin annesi Hafize Çetin ile babası Süleyman Çetin’e başsağlığı dileyerek “Bütün şehitlerimizi Allah peygamberimize komşu eylesin. Bizleri de onların şefaatinden ayırmasın. İyi ki varlar, böyle güzel, huzurlu bir vatan bıraktılar bizlere. İnşallah vatanımız böyle devam eder ebediyete kadar.” açıklamasında bulundu. Baba Süleyman Çetin, her yıl anma törenine katılımın yüksek olduğunu vurgulayarak katılımcılara teşekkür etti.

PROGRAMDA DUA EDİLDİ

Vali Sezer ve beraberindekiler, aynı mezarlıkta şehit polis memuru Serhan Alışkan’ın kabrinde de dua okudu. Programa, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Cenk Ergüden, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, MHP Edirne İl Başkanı Emre Tokluoğlu, Yeniden Refah Partisi Edirne İl Başkanı Hakan Çalışkan, Edirne Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ahmet İsmailoğlu, kurum müdürleri, polisler, Edirne Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri ve ailenin yakınları katılım gösterdi.