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Mardin’de Silahlı Kavga, 2 Ölü

SİLAHLI KAVGA SONRASI TUTUKLAMA

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde gerçekleşen silahlı kavga sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kırsal Ayaz Mahallesi’nde 25 Temmuz 2024 tarihinde meydana gelen olay, iki aile arasında çıkan araziden kaynaklanan anlaşmazlık nedeniyle çıktı. Bu kavga sonucunda 2 kişinin yaşamını yitirirken, 1 kişi de yaralandı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI VE TUTUKLANDI

Olayla ilgili sürdürülen soruşturma çerçevesinde, kavgaya karışan M.A, Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından yakalandı. Jandarmada gerçekleştirilen işlemler sonrasında adliyeye sevk edilen M.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

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