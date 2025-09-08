Haberler

Mardin’de Silahlı Kavga: İki Yaralı

Olayın Meydana Geldiği Yer

Mardin’in Nusaybin ilçesinde, iki grup arasında yaşanan bir silahlı kavga sonucunda 2 kişi yaralandı. Olay, ilçenin kırsal Duruca Mahallesi’nde öğle saatlerinde gerçekleşti. Daha öncesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma, aniden silahlı çatışmaya dönüştü.

Yaralanan Kişiler ve Müdahale

Kavga sırasında Ş.İ. (30) ve H.F. (19) yaralanarak olaydan etkilendi. Durumdan haberdar olan ilgili birimler, olay yerine sağlık ve jandarma ekiplerini yönlendirdi. Yaralılar, hızlı bir şekilde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Güvenlik Önlemleri ve İnceleme Süreci

Olayın ardından, mahallede güvenlik önlemleri artırıldı ve ilgili birimler soruşturma başlatarak inceleme çalışmalarına başladı.

