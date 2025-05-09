Mardin’de Silahlı Saldırı Gerçekleşti

Olayın Gelişimi

Mardin’de okul çıkışında silahlı saldırıya uğrayan sınıf öğretmeni Abdurrahim Yılmaz, maalesef hayatını kaybetti. Olay, Kızıltepe ilçesindeki 100. Yıl İlkokulu’nda meydana geldi. 40 yaşındaki öğretmen, okul çıkışında silahlı bir saldırıya maruz kaldı. Ağır yaralanan Yılmaz, hızlı bir şekilde ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüphelinin Yakalanması

Abdurrahim Yılmaz’ın ölümünün ardından jandarma ekipleri hızlı bir şekilde harekete geçti. Yürütülen çalışmalar sonucunda olayla bağlantılı bir şüpheli olan İ.E., yakalanarak gözaltına alındı. Şu anda olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Bu cinayet, eğitim camiasında büyük bir üzüntüye yol açarken, güvenlik güçlerinin olayın aydınlatılması için çabaları sürüyor.