Mardin’de Sopalı Kavga Gerçekleşti

KAVGA, SOPALARLA DEVAM ETTİ

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde gece saatlerinde iki grup arasında bilinmeyen bir sebep yüzünden bir tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonucunda kavgaya dönüşen olayda taraflar sopalarla birbirine saldırdı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Olaydan haberdar olan çevredeki vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. Gelinmesi ile birlikte polis ekipleri tarafları ayırmayı başardı ve ardından olayla ilgili inceleme başlattı.