Mardin’de Suk Şahıs Tutuklandı, Kaçak Sigaralar Bulundu

POLİSE ÇARPAN ŞAHIS VE İKİ KİŞİ TUTUKLANDI

Mardin’de, “dur” ihtarına uymayarak bir polis memuruna çarpan bir şahıs ile birlikte hareket eden iki kişi tutuklandı. Olay sonrası, araçta gerçekleştirilen aramada çok sayıda gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçti.

KAÇAN ARAÇ NUSAYBİN’DE DURDURULDU

Nusaybin ilçesinde, dün kontrol noktasında şüpheli olarak değerlendirilen bir araç, polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymayarak olay yerinden kaçtı. Aracı durdurmak amacıyla aynı bölgede görev yapan polis memuru, kapan attı. Bu sırada sürücü R.U., polis memuruna çarparak olay yerinden uzaklaştı. İlgili ekipler, olayın ardından harekete geçerek R.U. ile birlikte bulunan İ.İ.’yi, Nusaybin ilçe merkezinde, E.A. adına kayıtlı bir araçla kaçmaya çalıştıkları esnada yakaladı.

GÜMRÜK KAÇAĞI ELEKTRONİK SİGARA BULUNDU

Yapılan aramada, R.U.’nun kullandığı aracın içinde çok sayıda gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. R.U. “kasten öldürmeye teşebbüs” ve “kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet” suçlarıyla, İ.İ. ise “kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet” suçundan tutuklandı. Ayrıca, E.A. “kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet” ve “suçluyu kayırma” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaralı polisin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.