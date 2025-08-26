Mardin’de Sürücü Sol Ayağını Koydu

GÜVENLİK RİSKİ YARATAN DAVRANIŞ

Mardin’in Artuklu ilçesinde, bir sürücünün trafikte dikkatsiz davranışları cep telefonuyla kaydedildi. Olay, sabah saatlerinde 13 Mart Mahallesi’nde Vali Ozan Caddesi üzerinde gerçekleşti.

TEHLİKE ANLARI KAMERADA

47 DR 447 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü, sol ayağını aracın cam kenarına yerleştirerek ilerlemekteydi. Diğer ayağıyla aracı sürdüğü bu durum, hem sürücüyü hem de çevresindeki diğer sürücüleri ciddi bir tehlikeye soktu. O anlar, çevrede bulunanlar tarafından kaydedildi.