Haberler

Mardin’de Sürücü Sol Ayağını Koydu

GÜVENLİK RİSKİ YARATAN DAVRANIŞ

Mardin’in Artuklu ilçesinde, bir sürücünün trafikte dikkatsiz davranışları cep telefonuyla kaydedildi. Olay, sabah saatlerinde 13 Mart Mahallesi’nde Vali Ozan Caddesi üzerinde gerçekleşti.

TEHLİKE ANLARI KAMERADA

47 DR 447 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü, sol ayağını aracın cam kenarına yerleştirerek ilerlemekteydi. Diğer ayağıyla aracı sürdüğü bu durum, hem sürücüyü hem de çevresindeki diğer sürücüleri ciddi bir tehlikeye soktu. O anlar, çevrede bulunanlar tarafından kaydedildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Kamil Kuru, Mezarlığa Defnedildi Bugün

Bartın'ın Ulus ilçesinde kaybolan 61 yaşındaki Kamil Kuru'nun cesedi derede bulundu. Cenazesi Merkez Ulu Camii'nde düzenlenen törenle defnedildi.
Haberler

Edirne M.E. Müdürü Yılmaz, hazırlıkları sürdürüyor

Edirne'de eğitim hazırlıklarını denetleyen Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı için gerekli önlemlerin alındığını duyurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.