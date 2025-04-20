Mardin’de Süryaniler Paskalya’yı Kutladı

PASKALYA BAYRAMI KUTLAMALARI

Mardin’de yaşayan Süryaniler, Paskalya Bayramı’nı tarihi Kırklar Kilisesi’nde düzenlenen ayinle kutladı. Paskalya Bayramı vesilesiyle Kırklar Kilisesi’ne gelen Süryaniler, çocuklarıyla birlikte kilisenin girişinde mum yakıp dualar etti. Ayini, Mardin-Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen ve Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz yönetti. Ayinde, koro Türkçe, Arapça, İbranice ve Süryanice ilahiler söyledi. İncil’den bölümler de okundu. Özmen, konuşmalarını Türkçe, Arapça ve Süryanice gerçekleştirdi. Daha sonra ayine katılanlar, kilise bahçesinde bayramlaştı ve bu etkinliğe Müslümanlar da katıldı.

Süryani Ortodoks Vakfı Başkanı Murat Özberk, özel bir bayramı kutladıklarını dile getirdi. Bayramın tüm dünyaya barış ve huzur getirmesini arzuladıklarını belirten Özberk, “Özellikle Gazze’de yapılan zulmün, Ukrayna ile Rusya arasındaki gibi tüm savaşların barışla sonuçlanmasını diliyoruz. Bu bayramda herkes için dua ediyoruz. Barışın sağlanmasını bekliyoruz.” demecini verdi. Mardin’de farklı inançlara sahip insanların bir arada huzur içinde yaşadığına dikkat çeken Özberk, “Geçtiğimiz günlerde Ramazan Bayramı’nı birlikte kutladık. Bugün Paskalya Bayramı’nı kutluyoruz. Süryaniler ve Müslümanlar, 4 bayramı kardeşçe ve saygı çerçevesinde coşku içinde kutluyoruz. Bunun dünya için örnek olmasını umut ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Ayine katılan Süryanilerden Züheyr Özberk, Mardin’de bayramların çok güzel geçtiğini ifade etti. Özberk, “Binlerce yıldır bu coğrafyada kardeşçe kutladığımız bayramı, her zamanki gibi sevinçle kutladık. Bu bölgede yaşamaktan mutluyuz. Paskalya Bayramı’mızın tüm dünyaya, Orta Doğu’ya ve ülkemize huzur getirmesini diliyoruz.” dedi. Paskalya için Rusya’dan gelen Olga Bugrimova ise etkinliğe katıldığı için mutlu olduğunu ifade ederek, “Bu anı ilk kez yaşıyorum ve çok heyecanlıyım. Her şey çok güzeldi, gördüğümde gerçekten mutlu oldum.” sözlerini kullandı.